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Естонія передасть Україні автобуси і генератори

Організували збір гуманітарної допомоги естонське МЗС, Мінекономіки та Департамент транспорту.

Естонія передасть Україні автобуси і генератори
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

27 автобусів невдовзі прибудуть до України з Естонії, повідомляє ERR.

Організували збір гуманітарної допомоги естонське МЗС, Мінекономіки та Департамент транспорту.

Як зазначає видання, більшу частину гумдопомоги становлять позашляховики та машини швидкої допомоги.

Крім цього у найближчі дні наша держава отримає 13 електрогенераторів, кошти на які збирало естонське відділення клубу Lions під час кампанії "Світла і тепла Україні". 

Нагадаємо, UNICEF передав ДСНС обладнання для доставки та очищення води. А Фінляндія відправила в Україну резервне енергообладнання та медичні прилади.

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