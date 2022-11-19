Естонія передасть Україні автобуси і генератори

27 автобусів невдовзі прибудуть до України з Естонії, повідомляє ERR.

Організували збір гуманітарної допомоги естонське МЗС, Мінекономіки та Департамент транспорту.

Як зазначає видання, більшу частину гумдопомоги становлять позашляховики та машини швидкої допомоги.

Крім цього у найближчі дні наша держава отримає 13 електрогенераторів, кошти на які збирало естонське відділення клубу Lions під час кампанії "Світла і тепла Україні".

Нагадаємо, UNICEF передав ДСНС обладнання для доставки та очищення води. А Фінляндія відправила в Україну резервне енергообладнання та медичні прилади.