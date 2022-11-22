Пожежа на заводі у Китаї забрала життя понад 30 людей

Пожежа на фабриці в китайському місті Аньян у провінції Хенань забрала життя 36 людей, ще двоє отримали поранення, пише Reuters.

Вогонь спалахнув в “Kaixinda Trading Co Ltd” в районі Веньфен, або “зоні високих технологій”.

Пожежа почалася в понеділок вдень, і пожежні бригади направили на місце події 63 автомобілі.

Полум'я було локалізовано о 20:00 за місцевим часом,повністю ліквідовано об 23:00.

Згідно з повідомленням, двоє людей вважаються зниклими безвісти.

На місце виїхали консультанти-психологи для сімей жертв.

Місцеві чиновники заявили, що департамент громадської безпеки має підозрюваних у скоєнні злочинів, але не розкриває подробиць.

Нагадаємо, щонайменше 21 людина загинула, ще кілька отримали поранення, унаслідок пожежі в будівлі у секторі Гази, де тривала вечірка.