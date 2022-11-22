Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
ГоловнаСвіт

Росія втратила 90% свого ключового нафтового ринку в Європі перед санкціями

На початку лютого Росія відправляла щоденно понад 1,2 млн барелів. Протягом чотирьох останніх тижнів до Роттердама відправлялось лише 95 000 барелів на день. 

Росія втратила 90% свого ключового нафтового ринку в Європі перед санкціями
Фото: tehrantimes.com

До заборони на імпорт сирої російської нафти лишилося ще два тижні, а Росія вже втратила більш ніж 90% ринку в країнах Євросоюзу. Протягом чотирьох тижнів і станом на 18 листопада РФ відправляла лише по 95 000 барелів нафти на день до Роттердама – єдиного європейського пункту призначення для морських поставок за межі Середземноморського і Чорноморського басейну, пише Bloomberg.

Раніше, на початку лютого, Росія відправляла щоденно понад 1,2 млн барелів. Такі держави, як Литва, Франція та Німеччина припинили такий імпорт кілька місяців тому, тоді як Польща наслідувала їх приклад у вересні.

Три чверті сирої нафти, що завантажується в російських балтійських портах, зараз прямує до Азії, а індійські нафтопереробники розкуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом, запропонованим США та Великою Британією, який, як очікується, ухвалить і ЄС. Це звільнить від санкцій вантажі, завантажені до набрання чинності заборони 5 грудня, якщо вони будуть доставлені до 19 січня.

Очікується, що країни G7 оголосять рівень граничних цін на поставки російської нафти вже в середу. Вантажі, придбані за ціною вище цього рівня, втратять доступ до європейських і британських кораблів, страхування та інших послуг.

Нагадаємо, 8 листопада Bloomberg писало, що поставки російської нафти морем підскочили до пʼятимісячного рекорду на тлі наближення дії санкцій. На початку листопада щоденно РФ відправляла 3,6 млн барелів – це найвищий показник із червня. Однак йшлося про всі поставки, зокрема до Азії, а не лише до Європи. 

Водночас останнім часом європейські трейдери наростили завантаження російського дизелю в свої сховища. Заборона на імпорт нафтопродуктів із РФ, зокрема дизелю, набуде чинності в лютому 2023. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також