Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
ГоловнаСуспільствоВійна

На Львівщині затримали прихильницю російської агресії

Їй загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

На Львівщині затримали прихильницю російської агресії

Жителька Львівської області публічно виправдовувала політику Росії щодо України. Правоохоронці затримали жінку та оголосили їй про підозру.

Про це повідомляє пресцентр поліції Львівської області.

"Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому невідома жінка публічно висловлювала антиукраїнські позиції та виправдовувала політику країни-агресора проти України", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що 58-річну мешканку міста Сокаль вдалося відшукати та оголосили їй про підозру в "умисних діях, спрямованих на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності".

Їй загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також