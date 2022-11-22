На Львівщині затримали прихильницю російської агресії

Їй загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Жителька Львівської області публічно виправдовувала політику Росії щодо України. Правоохоронці затримали жінку та оголосили їй про підозру.

Про це повідомляє пресцентр поліції Львівської області.

"Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому невідома жінка публічно висловлювала антиукраїнські позиції та виправдовувала політику країни-агресора проти України", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що 58-річну мешканку міста Сокаль вдалося відшукати та оголосили їй про підозру в "умисних діях, спрямованих на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності".

Їй загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині.