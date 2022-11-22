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На війні загинув артист Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець

Артист - родом із Донецька.

На війні загинув артист Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець
Фото: Facebook/Vadym Khlupianets

На війні загинув артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Про це повідомили на сторінці театру у Facebook.

"Вічна пам'ять загиблому! Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині Захисника", - йдеться в повідомленні.

Артист - родом із Донецька.

Нагадаємо, у боях із російськими окупантами загинув столичний екскурсовод та активіст Сергій Міронов.

22 листопада Україна повернула тіла ще 33 загиблих захисників.

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