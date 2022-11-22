Росія має ще занадто багато ракет С-300, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія має ще «занадто багато» ракет С-300.

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни (Іран - ред.) для того, щоб їм допомагали ракетами», – розповів він.

За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.

«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15-го числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО.

Під час останнього масованого ракетного удару 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив інфографіку з оцінкою залишків ракетного арсеналу російських окупаційних військ.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що за 270 днів війни РФ випустила по Україні понад 4700 ракет.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нових масованих ракетних ударів від російських окупантів можна очікувати будь-коли.