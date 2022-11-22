Зеленський звернувся до Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції із закликом допомогти Україні

"Щоб пройти цю зиму й не дати Росії перетворити холод на знаряддя терору та підкорення, ми потребуємо багатьох речей – від генераторів різної потужності до "Старлінків", - зазначив Президент.

Президент Володимир Зеленський звернувся до 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції із закликом допомогти Україні протистояти терору Росії.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський розповів представникам місцевої влади Франції про ситуацію в нашій державі, зокрема, навів приклад деокупації Херсона і повідомив, як у місті триває налагодження життя.

За словами Президента, Росії тимчасово вдалося захопити частину території десяти областей. Мова йде про понад 3700 населених пунктів. Наразі військовим вдалося звільнити понад 1800.

"Наслідки окупації всюди дуже схожі. Все, що російські солдати встигли замінувати, вони замінували. Все, що окупанти встигли пограбувати, вони пограбували. Загалом по Україні сотні тисяч будинків зруйновані чи пошкоджені обстрілами, тисячі соціальних обʼєктів. Окупанти залишають по собі повністю зруйновану інфраструктуру...", - розповів Зеленський.

Він закликав французьким партнерів допомогти протистояти російському терору.

"Щоб пройти цю зиму й не дати Росії перетворити холод на знаряддя терору та підкорення, ми потребуємо багатьох речей – від генераторів різної потужності до "Старлінків". Для нас це не просто питання про техніку. Для України це захист від терору", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, на початку грудня планується провести конференцію щодо швидкої відбудови України. Тож Президент закликав мерів і голів муніципалітетів Франції приєднатися до цієї конференції та відповідних зусиль.

Глава держави запросив контактувати з посольством України у Франції, аби дізнатися, як іще можна допомогти нашій державі.

Нагадаємо, 21 листопада Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном. Глави держав розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України. Зокрема, йшлося про захист української енергосистеми від повітряних атак Росії.