В Україну за листопад завезли 136 тисяч генераторів, - Железняк

Від 1 листопада в Україну було ввезено вже 136 тисяч генераторів різного типу.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Загальна вартість ввезеної продукції становить майже $88 млн.

Железняк додав, що за митною пільгою ввезли 32 тисячі генераторів. Сума пільги становить $5,2 млн.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для проходження цього опалювального сезону товари: газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла

За даними митниці, лише за 1 день в Україну було завезено 8577 генераторних установок.