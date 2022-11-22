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В Україну за листопад завезли 136 тисяч генераторів, - Железняк

32 тисячі ввезено за митною пільгою.

В Україну за листопад завезли 136 тисяч генераторів, - Железняк
Фото: Telegram/Світлана Онищук

Від 1 листопада в Україну було ввезено вже 136 тисяч генераторів різного типу.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Загальна вартість ввезеної продукції становить майже $88 млн.

Железняк додав, що за митною пільгою ввезли 32 тисячі генераторів. Сума пільги становить $5,2 млн.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для проходження цього опалювального сезону товари: газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла

За даними митниці, лише за 1 день в Україну було завезено 8577 генераторних установок.

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