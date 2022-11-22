За три тижні мешканці Харківщини здали до поліції більше 580 одиниць зброї

Також громадяни здали більше 8 тисяч боєприпасів.

З початку місяця громадяни добровільно здали до поліції Харківської області 584 одиниці зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, громадяни здали 21 одиницю нарізної зброї військових зразків, 548 мисливських рушниць, а також 8200 боєприпасів до різних видів зброї.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В поліції нагадали, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Заходи по добровільній здачі населенням Харківської області зброї та боєприпасів триватимуть до 30 листопада.

Нагадаємо, працівники поліції вилучили у 39-річного жителя Чугуївського району Харківської області корпуси гранат, підрівачі та набої різного калібру.