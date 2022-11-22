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Окупанти обстріляли прифронтові райони Харківщини, є поранені

Госпіталізовані чоловік і жінка, їхній стан оцінюється медиками як середній.

Окупанти обстріляли прифронтові райони Харківщини, є поранені
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Росіяни продовжують завдавати удари із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, вчора після 17 години окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями двоє людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік, стан постраждалих середній.

“Близько 21 години росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів. Без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Залишається високою мінна небезпека. У с. Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні і загинув 50-річний чоловік.

За добу піротехніки в області ліквідували 122 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

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