Вночі окупанти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Північ".

Зазначається, що з 03:30 до 04:10 зафіксовані 20 ударів, імовірно, з РСЗВ, і 12 ударів, імовірно з САУ, в районі населеного пункта Кустине Сумської області.

Також відомо про 20 ударів, імовірно, з РСЗВ, і 12 ударів, імовірно, із САУ, в районі Нововасилівки Сумської області.

Із 04:50 до 05:00 зафіксовані 7 ударів зі ствольної артилерії в районі Вільної Слободи, а з 04:40 до 05:01 – 17 ударів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі Семенівки.

Втрат унаслідок обстрілів серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, російський окупант, який розстріляв на Чернігівщині авто з родиною, постане перед судом.