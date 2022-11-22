ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі окупанти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Постраждалих немає.

Вночі окупанти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: dpsu.gov.ua

Сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Північ".

Зазначається, що з 03:30 до 04:10 зафіксовані 20 ударів, імовірно, з РСЗВ, і 12 ударів, імовірно з САУ, в районі населеного пункта Кустине Сумської області.

Також відомо про 20 ударів, імовірно, з РСЗВ, і 12 ударів, імовірно, із САУ, в районі Нововасилівки Сумської області.

Із 04:50 до 05:00 зафіксовані 7 ударів зі ствольної артилерії в районі Вільної Слободи, а з 04:40 до 05:01 – 17 ударів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі Семенівки.

Втрат унаслідок обстрілів серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Нагадаємо, російський окупант, який розстріляв на Чернігівщині авто з родиною, постане перед судом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також