Очільник Львівського прикордонного загону зустрівся з керівниками Надбужанського та Бещадського відділів Прикордонної Варти Польщі.

Українські та польські прикордонники продовжують працювати над удосконаленням охорони спільної ділянки кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Днями очільник Львівського прикордонного загону зустрівся з керівниками Надбужанського та Бещадського відділів Прикордонної Варти Польщі.

“Українські та польські прикордонники оцінили охорону спільної ділянки та результати діяльності, підбили підсумки прикордонної співпраці, зокрема, щодо заходів із забезпечення пропускних операцій в умовах збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні, зумовленого повномасштабним російським вторгненням в Україну”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці визначили основні напрямки подальшої співпраці та завдання на наступний період. Зокрема, сторони домовилися про подальше удосконалення охорони спільної ділянки, ефективну протидію злочинності на кордоні та прискорення контрольних процедур у пунктах пропуску.

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні цього тижня запрацював новий міжнародний автомобільний пункт пропуску.