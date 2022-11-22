Українські та польські прикордонники продовжують працювати над удосконаленням охорони спільної ділянки кордону.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Днями очільник Львівського прикордонного загону зустрівся з керівниками Надбужанського та Бещадського відділів Прикордонної Варти Польщі.
“Українські та польські прикордонники оцінили охорону спільної ділянки та результати діяльності, підбили підсумки прикордонної співпраці, зокрема, щодо заходів із забезпечення пропускних операцій в умовах збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні, зумовленого повномасштабним російським вторгненням в Україну”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні цього тижня запрацював новий міжнародний автомобільний пункт пропуску.