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Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії

"Польща примусово записуватиме українських чоловіків, які прибули в країну, до тренувальних таборів для українських військових", брешуть окупанти.

Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії
Фото: Media Confidential

Запорізький колаборант Володимир Рогов заявив, що “українська влада перешкоджає виїзду населення із Запоріжжя, щоб використовувати людей як живий щит для прикриття військових об’єктів”.

“(При цьому...) в Запоріжжі ЗСУ використовують тактику “слоєного пирога”, коли військові живуть в оточенні цивільних, а військові склади перебувають в оточенні цивільних об’єктів”, – цитує колаборанта Центр протидії дезінформації при РНБО.

Також пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що “в Польщі почали ставити на військовий облік українських чоловіків, які втекли від мобілізації… за згодою ОП України Польща примусово записуватиме українських чоловіків, які прибули в країну, до тренувальних таборів для українських військових”.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що “РФ закликає всі країни вплинути на Україну, щоб вона припинила обстрілювати Запорізьку АЕС… Це не може не викликати наше занепокоєння, це має викликати сильне занепокоєння МАГАТЕ”.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили про фейковий телеграм-канал щодо "відключень світла".

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