Львівщина планує першою в Україні запровадити е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах

На реалізацію цього проєкту треба буде орієнтовно 6 місяців.

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Конкурсна комісія визначила компанію, яка провадить у Львівській області автоматизовану систему обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Вона має працювати у автобусах загального користування незалежно від форми власності.

Інвестор за власні кошти має закупити валідатори і встановити їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують Львівщиною.

“Е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті Львівщини максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний додаток”, - стверджує Козицький.

Реалізація цього проєкту займе орієнтовно 6 місяців.

Нагадаємо, Львівщина готується прийняти 100 тис. переселенців і має 131 стаціонарний пункт обігріву. Область домовилася з донорами й організаціями про забезпечення закладів охорони здоров'я та соціальної сфери мобільними котельнями, дизельними генераторами, дровами та вугіллям.