ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ГоловнаСуспільствоЖиття

Львівщина планує першою в Україні запровадити е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах

На реалізацію цього проєкту треба буде орієнтовно 6 місяців.

Львівщина планує першою в Україні запровадити е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах
Фото: nta.ua

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Конкурсна комісія визначила компанію, яка провадить у Львівській області автоматизовану систему обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Вона має працювати у автобусах загального користування незалежно від форми власності.

Інвестор за власні кошти має закупити валідатори і встановити їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують Львівщиною. 

“Е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті Львівщини максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний додаток”, - стверджує Козицький. 

Реалізація цього проєкту займе орієнтовно 6 місяців. 

Нагадаємо, Львівщина готується прийняти 100 тис. переселенців і має 131 стаціонарний пункт обігріву. Область домовилася з донорами й організаціями про забезпечення закладів охорони здоров'я та соціальної сфери мобільними котельнями, дизельними генераторами, дровами та вугіллям.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також