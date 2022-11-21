У двох районах Харківщини поліцейські за тиждень виявили майже 50 протитанкових мін

Також правоохоронці виявили військову техніку росіян.

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Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції в Харківської області

Протягом тижня в двох районах Харківської області поліція виявила близько 50 протитанкових мін.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківської області.

“В Ізюмському та Дергачівському районах області тривають стабілізаційні заходи. Проводиться розмінування території, поліція виявляє місця поховання, забезпечує публічну безпеку і порядок”, - повідомили в пресслужбі.

Співробітники поліції під час патрулювання території виявили 48 протитанкових мін та військову техніку, залишену окупантами.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції в Харківської області

Правоохоронці встановили 9 місць поховань цивільних громадян, ексгумували 7 тіл загиблих, які направлені на експертизу для встановлення причин смерті.

Нагадаємо,сьогодні ввечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали мирні мешканці.