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У Житомирській області двома трасами обмежено рух вантажівок, - Укравтодор

Про зняття обмеження Укравтодор пообіцяв повідомити додатково.

У Житомирській області двома трасами обмежено рух вантажівок, - Укравтодор
Фото: Національна поліція

Рух вантажних транспортних засобів обмежено на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Житомирській області.

Про це повідомила пресслужба Укравтодору.

Зазначається, що таке рішення було прийнято через складні погодні умови — сильний сніг, хуртовину.

Обмеження руху вантажних транспортних засобів вводиться на трасах:

М-06 Київ - Чоп км 68+340 - 258+513 

М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) км 79+717 - км 245+948.

“Це потрібно для недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів” - наголосили в Укравтодорі. 

Нагадаємо, в Україні зростає кількість ДТП. До і без того невтішного безпекового стану на дорогах додалася відсутність вуличного освітлення через обстріли з боку Росії. Крім ліхтарів, у містах вимикають світлофори. Сутеніє надворі близько п’ятої вечора, а місцями вже випав сніг і температура опустилася нижче нуля, що ускладнило дорожній рух.

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