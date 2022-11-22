У Житомирській області двома трасами обмежено рух вантажівок, - Укравтодор

Рух вантажних транспортних засобів обмежено на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Житомирській області.
Про це повідомила пресслужба Укравтодору.
Зазначається, що таке рішення було прийнято через складні погодні умови — сильний сніг, хуртовину.
Обмеження руху вантажних транспортних засобів вводиться на трасах:
М-06 Київ - Чоп км 68+340 - 258+513
М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) км 79+717 - км 245+948.
“Це потрібно для недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів” - наголосили в Укравтодорі.
Нагадаємо, в Україні зростає кількість ДТП. До і без того невтішного безпекового стану на дорогах додалася відсутність вуличного освітлення через обстріли з боку Росії. Крім ліхтарів, у містах вимикають світлофори. Сутеніє надворі близько п’ятої вечора, а місцями вже випав сніг і температура опустилася нижче нуля, що ускладнило дорожній рух.