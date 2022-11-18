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У Житомирі від імені голови ОВА шахраї розсилають листи про фейковий збір коштів "на благодійність"

Бунечко наголосив, що він не веде жодних зборів. 

У Житомирі від імені голови ОВА шахраї розсилають листи про фейковий збір коштів "на благодійність"
Фото: Віталій Бунечко в Телеграм

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про спроби шахраїв обманути бізнес та мешканців області. Зловмисники розсилають фейкові листи з оголошенням про збір коштів "на благодійність". Про це голова ОВА повідомив у Телеграм. 

Автором листа вказано Бунечка, однак він наголосив, що Житомирська ОВА не проводить зборів на благодійність.

"Вкотре нагадую – шахрайство з гуманітарною допомогою під час війни – це мародерство! І злочинці понесуть за це відповідальність", – заявив він.

Нагадаємо, в Житомирській області шахраї збирали кошти нібито на допомогу Херсонській області. 

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