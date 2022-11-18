У Житомирі від імені голови ОВА шахраї розсилають листи про фейковий збір коштів "на благодійність"

Бунечко наголосив, що він не веде жодних зборів.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про спроби шахраїв обманути бізнес та мешканців області. Зловмисники розсилають фейкові листи з оголошенням про збір коштів "на благодійність". Про це голова ОВА повідомив у Телеграм.

Автором листа вказано Бунечка, однак він наголосив, що Житомирська ОВА не проводить зборів на благодійність.

"Вкотре нагадую – шахрайство з гуманітарною допомогою під час війни – це мародерство! І злочинці понесуть за це відповідальність", – заявив він.

Нагадаємо, в Житомирській області шахраї збирали кошти нібито на допомогу Херсонській області.