СБУ затримала "високопоставлену" колаборантку, яка очолила "апарат" окупаційної адміністрації у звільненому районі Миколаївщини

Вона сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону.

Служба безпеки викрила чергову ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Зловмисницею виявилась мешканка міста Снігурівка, яка приєдналась до окупаційної адміністрації держави-агресора та обіймала посаду "голови апарату" у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Перебуваючи на «посаді», колаборантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Також пропонувала «місця» у лавах окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для видачі «гуманітарної допомоги» та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки", – йдеться у повідомленні.

Колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону. До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони окупантів серед місцевих мешканців.

Після звільнення району зловмисниця намагалась втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України, де планувала уникнути правосуддя, проте співробітники Служби безпеки встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі строком до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин її злочинної діяльності.

Заходи з викриття пособниці ворога проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Нагадаємо, слідчі МВС оголосили підозру двом мешканцям Миколаєва, які підтримували агресію РФ проти України.