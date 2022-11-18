"Командира танка" так званої народної міліції "ЛНР" засуджено до 13 років за ґратами, – ОГ

Під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку засуджений віддав накази обстрілювати з танка драматичний театр та житлові будинки.

Прокуратура довела у суді, що "командир танка" з жовтня 2015 року брав участь у діяльності незаконного збройного формування "ЛНР" та скоював воєнні злочини.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За інформацією слідства, уродженець Донецька добровільно вступив до лав "1 танкової роти 1 взводу 7 окремої мотострілецької бригади народної міліції "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ та став "оператором-навідником танка". В квітні 2019 року засудженого призначили на посаду "командира танка".

"20 лютого 2022 року засуджений був відправлений в район Трьохізбенки Луганської області для подальшого проходження військової служби та здійснення збройної агресії спільно з військовими РФ проти підрозділів ЗСУ", – інформує прокуратура.

Під час своєї участі у бойових діях та вуличних боїв у Сєвєродонецьку засуджений віддав накази обстрілювати з танка драматичний театр та житлові будинки.

На початку червня 2022 року його було взято у полон ЗСУ на Луганщині.

За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 260 КК України та засудив його до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді до восьми років за ґратами засуджено учасника незаконного збройного формування Луганської області. Його взяли в полон у м. Сєвєродонецьк 1 червня 2022 року.