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Київ ухвалить рішення щодо встановлення головної новорічної ялинки після консультацій з силами оборони

Кияни в петиції попросили розглянути відмову від встановлення. 

Рішення про встановлення головної ялинки в Києві будуть ухвалювати після консультацій із силами оборони. В разі схвалення її встановлення всі витрати мають покрити меценати, повідомили в КМДА

Комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій розглянула петицію щодо недоречності встановлення в цей воєнний рік новорічної ялинки. Вона рекомендувала профільним департаментам врахувати пропозиції щодо того, аби використати для святкового дерева небюджетні кошти, а також дотримуватися заходів безпеки і заощадження електроенергії, але не підтримала петицію в частині відмови від ялинки.

"У разі, якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть. Меценати та соціально відповідальний бізнес звернулися до міста із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. У разі, якщо ялинку таки встановлюватимуть, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки", – запевнили в КМДА.

Нагадаємо, кияни створили петицію з пропозицію не встановлювати цьогоріч головну новорічну ялинку. В обґрунтуванні йшлося про міркування безпеки у воєнний час та необхідність економії електроенергії, оскільки російські обстріли завдали великої шкоди енергетиці. 

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