СБУ проводить обшук у Корецькому Свято-Троїцькому Монастирі

СБУ проводить безпекові заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.
Тож вказані заходи проводяться для:
- недопущення використання релігійних громад в якості осередку “русского міра”;
- перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.
“Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, – зазначили в СБУ.
Нагадаємо, у Києво-Печерській Лаврі сьогодні, 22 листопада, проводить обшуки СБУ.