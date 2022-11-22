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СБУ проводить обшук у Корецькому Свято-Троїцькому Монастирі

Заходи відбуваються у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

СБУ проводить обшук у Корецькому Свято-Троїцькому Монастирі
Фото: wikipedia.org

СБУ проводить безпекові заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Тож вказані заходи проводяться для:

  • недопущення використання релігійних громад в якості осередку “русского міра”;
  • перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

  • проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

“Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, у Києво-Печерській Лаврі сьогодні, 22 листопада, проводить обшуки СБУ. 

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