У листопаді на Харківщині стартує місячник добровільної здачі зброї

Від кримінальної відповідальності звільняються особи, які добровільно здали органам влади зброю, боєприпаси, спецзасоби та боєприпаси до них.

З 1 по 30 листопада мешканці Харківської області можуть здати зброю та боєприпаси до підрозділів поліції.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Дані заходи проводяться з метою недопущення фактів використання вогнепальної зброї не за призначенням та попередження незаконного її розповсюдження на території міста Харкова та Харківської області”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 263 кримінального кодексу України носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Водночас, звільняються від кримінальної відповідальності особи, які добровільно здали органам влади зброю, боєприпаси, спецзасоби та боєприпаси до них.

З питань добровільної здачі зброї громадяни можуть звернутися до наступних підрозділів поліції ГУНП в Харківській області:

Харківське районне управління поліції № 1(Київське) ГУНП в Харківській області:

адреса: вул. Алчевських, 49, м. Харків, 61002, к.т. (067) 931-89-34, електрона адреса: [email protected];

Начальник сектору майор поліції Медяний Сергій Сергійович.

Харківське районне управління поліції № 2 (Салтівське) ГУНП в Харківській області:

адреса: вул. Ахієзерів, 30, м. Харків, 61038, к.т. (063) 303-00-03, електрона адреса: [email protected];

Начальник сектору майор поліції Бакумова Юлія Михайлівна.

Харківське районне управління поліції № 3 (Шевченківське) ГУНП в Харківській області:

адреса: вул. Толбухіна, 103, м. Харків, 61202, к.т. (098) 621-88-61, електрона адреса: [email protected];

Начальник сектору капітан поліції Гужва Микола Володимирович.

Ізюмське районне управління поліції ГУНП в Харківській області:

адреса: пл. Садова, 18, м. Ізюм, 64300, к.т. (066) 024-28-64, електрона адреса: [email protected];

Начальник сектору капітан поліції Пишний Олександр Вікторович.

Чугуївське районне управління поліції:

адреса: вул. Гвардійська, 31-А, м. Чугуїв, 63503, к.т. (066)357-77-69, електрона адреса: [email protected];

Начальник сектору майор поліції Блудов Юрій Сергійович.

Куп’янський районний відділ поліції ГУНП в Харківській області:

адреса: вул. Перше Травня, 2, м. Куп’янськ, 63701, к.т. (095) 875-93-80;

Т.в.о. начальника сектору капітан поліції Трембак Олександр Олександрович.

Красноградський районний відділ поліції ГУНП в Харківській області:

адреса: вул. Лермонтова, 84, м. Красноград, 64501, к.т. (095)144-51-06;

Начальник сектору старший лейтенант поліції Підосинський Юрій Володимирович.

Богодухівський районний відділ поліції ГУНП в Харківській області:

Адреса: вул. Міліцейська, 9, м. Богодухів, 62103, к.т. (066)056-45-17, електрона адреса: [email protected];

Старший інспектор контролю за обігом зброї капітан поліції Лупиренко Максим Олександрович.

Лозівський районний відділ поліції ГУНП в Харківській області:

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 7, м. Лозова, 64602, к.т. (095) 333-14-24, електрона адреса: [email protected];

Начальник сектору капітан поліції Кравченко Євген Олексійович.

Раніше повідомлялось, що у звільненому Ізюмі Харківської області правоохоронці виявили секретну документацію росіян. Серед документів: бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта з маршрутом руху.