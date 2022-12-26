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ДБР підозрює 10 екс-працівників Старобільського СІЗО у співпраці з окупантами

Всі вони переховуються від слідства на тимчасово окупованій Росією території Луганщини.

ДБР підозрює 10 екс-працівників Старобільського СІЗО у співпраці з окупантами
Фото: Преслужба ДБР

Співробітники ДБР повідомили про підозру 10 колишнім працівникам Старобільського СІЗО. За даними ДБР вони після вторгнення російських окупаційних військ почали працювати на РФ.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Після захоплення росіянами Старобільського району Луганської області десятеро працівників місцевого СІЗО добровільно перейшли “служити” у новостворений окупантами так званий “следственный изолятор УИН МВД ЛНР”, - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що одним з перебіжчиків виявився начальник відділу по роботі з персоналом. ВІн передав окупантам особові справи працівників СІЗО та підтримує окупаційний режим.

Зазначається, що фігуранти переховуються від слідства на тимчасово окупованій Росією території Луганської області.

Всім десяти експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацію майна.

Фото: Преслужба ДБР

Фото: Преслужба ДБР

Фото: Преслужба ДБР

Фото: Преслужба ДБР

Фото: Преслужба ДБР

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру ще двом інспекторам ДУ "Херсонський слідчий ізолятор", які під час тимчасової окупації Херсону працювали на російських загарбників.

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