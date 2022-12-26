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Майже 300 поранених "вагнерівців" привезли на лікування в окупований Біловодськ на Луганщині

Ще стільки ж рашистів, котрі отримали поранення в районі Бахмута, перебувають у Первомайську.

Майже 300 поранених "вагнерівців" привезли на лікування в окупований Біловодськ на Луганщині
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Російські окупанти використовують мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території, аби лікувати тут свої поранених.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, у Біловодську на Луганщині лікується майже 300 поранених представників ПВК "Вагнер"

У Первомайську в ліцеї, який рашисти перетворили у так званий "військовий шпиталь", перебуває майже 300 росіян. Вони отримали поранення у боях біля Бахмута.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що до лікарні у Старобільську Луганської області днями привезли близько 100 поранених російських бойовиків.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що лікувальні заклади на окупованих територіях Луганщини російські загарбники перепрофільовують на військові шпиталі.

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