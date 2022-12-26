​За два дні втрати росіян на Луганщині та Херсонщині склали майже 300 осіб

Також було знищено ворожу військову техніку.

За два дні втрати російських окупаційних військ на Луганщині та Херсонщині склали майже 300 осіб - це загальна цифра вбитих і поранених ворогів.

Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, 24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. В результаті втрати рашистів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

Наступного дня, 25 грудня, на тимчасово окупованій території Херсонщини українські захисники ліквідували 50 військовослужбовців РФ, ще майже сотню поранили.

Також було знищено близько п'ять одиниць військової техніки різного типу.

Нагадаємо, станом на 26 грудня Росія втратила на війні вже орієнтовно 102600 своїх солдатів.