Не видно зараз посилення армії РФ на Запоріжжі, - Сили оборони

Росіяни перекидають резерви на Запорізький напрямок, але суттєвого посилення армії РФ там поки що немає.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, інформує Liga.

Коментуючи інформацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка про перекидання резервів армії РФ у Бердянськ та Мелітополь, Єрін сказав, що в цих місцях йде постійний рух сил противника.

"Так, останнім часом спостерігалося певне прибуття підрозділів, але водночас деякі підрозділи виводяться, деякі – заводяться. Суттєвого посилення на Запорізькому напрямку поки що загалом не спостерігалося, але на певних ділянках ворог збирає сили, які можна розцінювати як потенційно наступальні", – сказав Єрін.

Водночас, за словами спікера Сил оборони, на цей момент якогось конкретного напрямку чи ділянки росіяни не обрали – час від часу ворог змінює позиції.

"Це демонстраційні сили або підготовка до наступу – поки що складно сказати", – зазначив Єрін.

За його словами, наразі не спостерігається намірів та можливостей ворога спробувати наступати на Запоріжжя та окупувати обласний центр, проте невеликі російські підрозділи та диверсійно-розвідувальні групи час від часу намагаються перевірити на міцність українську оборону.

"Всі їхні спроби локалізуються, противник із втратами, як правило, відходить або знищується", – додав речник.

Нагадаємо, що за даними ОК "Південь" комендантська година з 28 грудня до 4 січня в окремих окупованих районах Запорізької області потрібна росіянам для придушення українського руху опору.

Російські окупанти запровадили комендантську годину з 28 грудня до 4 січня 2023 року у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.