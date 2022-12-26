Вчора з Херсона виїхало понад 250 людей, - облрада

Через обстріли Херсона значно збільшилась кількість людей, які хочуть евакуюватися з міста.

Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив під час брифінгу, інформує ZN.ua.

"Після деокупації правобережної частини Херсонщини дуже велика кількість наших людей хотіла повернутися, попри ризики. Ми всі постійно зверталися, що дуже зарано це робити, тому що безпекова ситуація дуже складна. Зараз тенденція: люди виїжджають, погоджуються на евакуацію. Вчора виїхало понад 250 людей, позавчора 150. Я приблизно говорю цифри. Але ми бачимо тільки людей, які погодилися на евакуацію та звернулися за допомогою до військової адміністрації. Виїжджають і самостійно: ми не бачимо цього, поки ці люди не приїдуть до іншого регіону і там не зареєструються як ВПО", — зазначив він.

Нагадаємо, що Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій заявило, що безпекова ситуація в Херсоні останніми днями дуже напружена, тому влада закликає жителів евакуюватися.

У Херсоні тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів 24 грудня, коли загинули 10 людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.