У Чернігівській області Служба безпеки України викрила схему переправи осіб призовного віку за кордон.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Серед підозрюваних - троє місцевих комерсантів, які за щонайменше п'ять тисяч доларів пропонували ухилянтам можливість виїхати в ЄС як волонтери. Розмір суми залежав від терміновості виїзду, а також фінансових можливостей охочих покинути Україну.

"Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. Потім інформацію про фіктивних «волонтерів» подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи "Шлях", - розповіли в СБУ.

У спецслужбі додали, що їм вдалося запобігти втечі десятьох осіб. Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів схеми правоохоронці виявили десятки тисяч доларів, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, два автомати Калашникова з набоями різного калібру, а також печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів.

Зловмисникам повідомили про підозру за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), а також ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Тривають слідчо-оперативні дії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, днями прикордонники затримали за 300 метрів від кордону з Угорщиною п'ятьох осіб, які намагалися незаконно покинути Україну. А в Одеській області Нацполіції передали зловмисника, який незаконно переправляв за кордон чоловіків призовного віку. Просив за послугу $6 тисяч.