Росіяни не планують відновлювати більшість шахт окупованого Донбасу, - Центр нацспротиву

За підсумками року видобуток вугілля на окупованих територіях знизився на 42%.

Російські окупанти знищили вугільну промисловість на Донбасі і не планують відновлювати більшість шахт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%. Найбільшою проблемою є мобілізація шахтарів до армії ворога, адже наразі шахти укомплектовані менше ніж на 50%", - йдеться у повідомленні.

Як кажуть у відомстві, окупанти не планують відновлювати виробництво й поставили задачу пропрацювати процес закриття непрацюючих шахт, або продаж деяких з них за можливості.

"Зауважимо, що всі ці "приватизації" не матимуть жодної юридичної сили, адже всі ці шахти захоплені й експлуатуються ворогом незаконно. Це розуміють й “потенційні інвестори”, тому ніхто не бажає купляти такий актив. Відтак під "приватизацією" окупанти мають на увазі розкрадання майна шахт через підставні юрособи", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що Росія заселяє своїми громадянами окуповані території Донеччини й Луганщини, які межують із РФ.