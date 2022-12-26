У Бериславському районі Херсонщини ексгумували тіла двох цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської обласної прокуратури.

Люди загинули у квітні внаслідок обстрілів російськими військовими села Нововоронцовської громади.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

"...З різницею у два дні загинули місцеві мешканці 61 та 80 років. Односельці поховали старшого чоловіка на його подвір’ї, а молодшого - на місцевому кладовищі", - розповіли в прокуратурі.

Наразі тіла відправили на проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, днями працівники поліції ексгумували тіло чоловіка, який отримав смертельні осколкові поранення від російського обстрілу Куп'янського району Харківщини. Також вилучили і направили на судмедекспертизу тіла матері й сина, який рашисти вбили в селі Руська Лозова Харківського району.