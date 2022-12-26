​За тиждень росіяни обстріляли Запорізьку область 590 разів

За минулий тиждень російські військові обстріляли Запорізьку область 590 разів, за останню добу – 51 раз.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За останній тиждень Запорізьку область обстрілювали 590 разів, з них 51 – за останню добу. Зруйновано близько 150 об'єктів, у тому числі школа та об'єкти енергетичної інфраструктури", – заявив очільник ОВА.

Він зазначив, що деякі енергетичні об'єкти було відновлено негайно того ж дня, а деякі вимагають тривалого часу на відновлення. Наприклад, для будівництва нового трансформатора потрібно 4-6 місяців навіть за наявності коштів.

Нагадаємо, на окупованій території Запоріжжя росіяни оголосили комендантську годину до 4 січня.