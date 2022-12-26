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Унаслідок ворожого удару по Херсону 24 грудня у важкому стані перебувають 18 поранених

За їхнє життя борються медики.

Унаслідок ворожого удару по Херсону 24 грудня у важкому стані перебувають 18 поранених
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

У результаті обстрілу Херсона 24 грудня поранення отримали 64 жителя міста, з них 18 людей перебувають у важкому стані.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Очільник ОВА нагадав, що через ворожий обстріл, який росіяни вчинили в суботу, загинули 11 херсонців.

“24 грудня Росія завдала терористичного удару по середмістю Херсона. 64 херсонця дістали поранення, нині у тяжкому стані залишається 18 людей… На жаль, тоді рашисти вбили 11 людей”, – зазначив він.

Янушевич подякував медичним працівникам, які надають допомогу кожному пораненому.

 

Нагадаємо, вранці в суботу, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центр Херсона. Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня є вбивством заради залякування і задоволення. 

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