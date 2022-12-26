Російські ДРГ невдало пробують перебратися через Дніпро біля Херсона, – Сили оборони

Диверсійно-розвідувальні групи ворога намагаються переправитись на правий берег Дніпра в районі Херсона, однак Сили оборони виявляють їх та знищують.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін, повідомляє Укрінформ.

“Так, є певні дії з боку противника і його диверсійно-розвідувальних груп, що стосується діяльності на островах поблизу Херсона, є спроби невеликих розвідувальних груп перейти на інший берег. Разом з тим, наша розвідка спостерігає за їхніми рухами і наносяться, як правило, артилерійськими засобами ураження удари по цим групам. Такі групи у разі виявлення негайно знищуються. Ворогу не дають закріпитись, не дають розгорнути свою діяльність в даному напрямку”, - зазначив Єрін.

Він також запевнив, що Сили оборони готові до відбиття спроб противника перейти на правий берег Херсона. Наразі укріплюються українські позиції, створюються, зокрема, мінні загородження на всьому березі Дніпра, де можливі зіткнення з противником, Постійно ведеться спостереження.

Нагадаємо, що 22 грудня у Каховці на Херсонщині Сили оборони вдарили по аеродрому, де базувалися російські окупанти, і завдали ворогу чималих втрат.