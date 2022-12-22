У Каховці ліквідували велику кількість окупантів на місцевому аеродромі, - Хлань

У Каховці на Херсонщині Сили оборони вдарили по аеродрому, де базувалися російські окупанти, і завдали ворогу чималих втрат.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, відомо про велику кількість ліквідованих загарбників. Також українські захисники знищили чимало ворожої техніки.

"Це район місцевого аеродрому. Він там не використовується як аеродром. Але все ж таки там була знищена велика кількість техніки", - сказав Хлань.

Нагадаємо, нині в Генштабі уточнили, що в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області росіяни втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

Станом на 22 грудня кількість загиблих загарбників сягнула орієнтовно 100400 осіб.