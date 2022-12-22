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Окупанти вдарили ракетами по Харкову (оновлено)

Інформація уточнюється.

Окупанти вдарили ракетами по Харкову (оновлено)
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Російські військові нанесли ракетні удари по Харкову під час повітряної тривоги.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зараз у нас в прямому ефірі удар по місту Харкову. Напевно, це був ракетний удар – зараз будемо з'ясовувати. Зараз у нас оголошена тривога – є удари по Харкову”, – заявив очільник ОВА.

Раніше про вибух у Харкові повідомило Суспільне.

Оновлення 19.25. За словами Синєгубова, вибух стався на околицях міста. Про постраждалих інформації немає.

 

Нагадаємо, російська армія не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Під удар РФ потрапили сьогодні щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. 

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