За добу на Бахмутському напрямку зафіксували 28 боєзіткнень та 225 обстрілів

У Східному угрупованні військ ЗСУ вважають, що ворог може сповільнити свої дії з огляду на втрати і виснаженість.

Бахмутський, Авдіївський напрямки, а також деякі частини Луганської області нині є головними гарячими точками у війні з Росією.

Про це заявив в етері телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

За його словами, епіцентром бойових дії залишається східний фронт.

"Тільки на Бахмутському напрямку за добу відбулося 28 боєзіткнень та 225 обстрілів різними калібрами артилерії та танками. Ворог втратив 90 людей вбитими і близько 110 пораненими", - сказав Череватий.

Він додав, що можна очікувати на сповільнення дій ворога, оскільки росіяни несуть великі втрати, вони виснажені. Також на них впливають важкі погодні умови та опір українських захисників. Це дозволить Силам оборони нанести удар.

"Якщо ми будемо бачити, що в нас достатньо сил і засобів та є можливість вогневого ураження, щоб у той час, як у ворога буде виснаження, нанести по ньому потужний удар, ми не будемо робити паузи і нанесемо його. І навпаки, якщо буде потрібно, щоб зберегти особовий склад, перегрупуватися, ми це зробимо. Найближчі події все покажуть", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, за словами очільника української розвідки, у Росії вистачить ракет ще на 2-3 масованих обстріли.

Тим часом у Силах оборони півдня України заявили, що Росія готується до масованого удару по території України, але не виключені й точкові удари.