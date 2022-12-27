Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти змінили тактику застосування іранських дронів, – Гуменюк

Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони.

Окупанти змінили тактику застосування іранських дронів, – Гуменюк
Shahed-136
Фото: mil.in.ua

Російські окупанти змінили тактику застосування іранських дронів проти України. Про зміну тактики росіян щодо використання "шахедів" свідчить те, що безпілотники з другої партії окупанти використовують не так часто, як ті, що були отримані першими.

Про це повідомляє Liga із посиланням на слова речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони. Перша хвиля спрямована саме на це. А потім вже йде наступна ударна хвиля", – сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що саме масовий запуск іранських дронів, коли їх летить одразу кілька десятків, націлений на виявлення розташування українських комплексів ППО.

Речниця ОК “Південь" наголосила, що саме тому не треба говорити, де і коли спрацювала ППО.

Нагадаємо, нещодавно Високий представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив Іран за підтримку Росії у її повномасштабній війні проти України. Він закликав іранську владу припинити військову допомогу Москві.

Як повідомлялось, США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш піддався тиску з боку РФ і тому не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також