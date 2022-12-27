Окупанти змінили тактику застосування іранських дронів, – Гуменюк

Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони.

Російські окупанти змінили тактику застосування іранських дронів проти України. Про зміну тактики росіян щодо використання "шахедів" свідчить те, що безпілотники з другої партії окупанти використовують не так часто, як ті, що були отримані першими.

Про це повідомляє Liga із посиланням на слова речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони. Перша хвиля спрямована саме на це. А потім вже йде наступна ударна хвиля", – сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що саме масовий запуск іранських дронів, коли їх летить одразу кілька десятків, націлений на виявлення розташування українських комплексів ППО.

Речниця ОК “Південь" наголосила, що саме тому не треба говорити, де і коли спрацювала ППО.

Нагадаємо, нещодавно Високий представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив Іран за підтримку Росії у її повномасштабній війні проти України. Він закликав іранську владу припинити військову допомогу Москві.

Як повідомлялось, США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш піддався тиску з боку РФ і тому не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.