​Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини пошкоджено завод і будинки

За минулу добу російські військові 40 разів обстріляла територію Херсонської області та 11 разів атакували Херсон.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки", – йдеться у повідомленні.

Через російські обстріли одна людина дістала поранення.

Фото: Поліція Херсонської області

У поліції Херсонської області уточнили, що окупанти обстріляли громади Бериславського та Херсонського районів. Є постраждалі.

Нагадаємо, вчора від російського обстрілу села на Херсонщині загинули дві жінки.