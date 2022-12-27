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В Україні заарештували майно російського олігарха Усманова на 2 млрд гривень

На території портів знайшли підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

В Україні заарештували майно російського олігарха Усманова на 2 млрд гривень
Фото: СБУ

В Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд грн. На території портів в Україні знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазнаачається, що в результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами Бюро економічної безпеки встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.

Фото: руда, усманов

"Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу", - зазначили в СБУ.

За оперативною інформацією, приховану сировину намагались нелегально переправити морськими суднами на територію РФ. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани Москви.

Фото: СБУ

Наразі на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). 

Нагадаємо, у вересні німецька поліція провела обшук на віллі російського олігарха Усманова в Баварії. Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці стали цікавитися Усмановим після того, як він потрапив у санкційний список ЄС у зв’язку з війною РФ проти України. Олігарх є особою із близького оточення Володимира Путіна.

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