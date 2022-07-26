Велика Британія вжила нових антиросійських санкцій: проти племінників Усманова, міністрів і губернаторів Росії та колаборантів

Також вжито обмежувальних заходів проти двох груп сирійців.

Велика Британія вжила нових санкцій проти Росії та прибічників її режиму на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили Сарвар та Санджар Ісмаїлови – племінники наближеного до Кремля російського олігарха Алішера Усманова.

Сарвар Ісмаїлов раніше був директором футбольного клубу "Евертон", і разом із братом має значні інтереси в Британії, пише The Guardian із посиланням на заяву МЗС.

Також під нові санкції потрапили підтримувані Москвою "чиновники" тимчасово окупованих регіонів: Віталій Хоценко і Владислав Кузнєцов – ставленики окупантів, так звані премʼєр-міністр і перший заступник голови терористичних організацій "ЛДНР".

Окрім того, в МЗС зазначили, що під санкції потрапили 29 губернаторів Росії, яким Кремль доручив перерахувати кошти на потреби окупантів, які захопили території Донецької і Луганської областей.

Також під обмежувальними заходами опинилися міністр юстиції Росії Чуйченко і його заступник Олег Свириденко. Їхніми силами придушують антивоєнні настрої серед росіян, зокрема й через закон, який розширює критерії для визнання так званим іноагентом.

Ще санкції вжили проти двох груп сирійців: перша відповідальна за вербовку сирійців на війну проти України, друга – за підтримку репресивного режиму у Сирії.

"Ми не будемо мовчати і спостерігати, як призначені Кремлем діячі пригнічують народ України чи свободу свого власного народу. Ми будемо продовжувати вживати жорстких санкцій проти тих, хто намагається узаконити незаконне вторгнення Путіна, поки Україна не переможе", – заявила пані міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Санкції Великобританії проти РФ вжиті уже проти більш ніж 1100 фізичних і понад 100 юросіб.