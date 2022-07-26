Велика Британія вжила нових антиросійських санкцій: проти племінників Усманова, міністрів і губернаторів Росії та колаборантів

Велика Британія вжила нових санкцій проти Росії та прибічників її режиму на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили Сарвар та Санджар Ісмаїлови – племінники наближеного до Кремля російського олігарха Алішера Усманова.
Сарвар Ісмаїлов раніше був директором футбольного клубу "Евертон", і разом із братом має значні інтереси в Британії, пише The Guardian із посиланням на заяву МЗС.
Також під нові санкції потрапили підтримувані Москвою "чиновники" тимчасово окупованих регіонів: Віталій Хоценко і Владислав Кузнєцов – ставленики окупантів, так звані премʼєр-міністр і перший заступник голови терористичних організацій "ЛДНР".
Окрім того, в МЗС зазначили, що під санкції потрапили 29 губернаторів Росії, яким Кремль доручив перерахувати кошти на потреби окупантів, які захопили території Донецької і Луганської областей.
Також під обмежувальними заходами опинилися міністр юстиції Росії Чуйченко і його заступник Олег Свириденко. Їхніми силами придушують антивоєнні настрої серед росіян, зокрема й через закон, який розширює критерії для визнання так званим іноагентом.
Ще санкції вжили проти двох груп сирійців: перша відповідальна за вербовку сирійців на війну проти України, друга – за підтримку репресивного режиму у Сирії.
"Ми не будемо мовчати і спостерігати, як призначені Кремлем діячі пригнічують народ України чи свободу свого власного народу. Ми будемо продовжувати вживати жорстких санкцій проти тих, хто намагається узаконити незаконне вторгнення Путіна, поки Україна не переможе", – заявила пані міністр закордонних справ Ліз Трасс.
Санкції Великобританії проти РФ вжиті уже проти більш ніж 1100 фізичних і понад 100 юросіб.