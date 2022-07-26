Міністр оборони Великобританії зустрівся зі словацьким колегою для обговорення допомоги Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 25 липня провів зустріч із колегою зі Словаччини Ярославом Надем.
Сторони обговорили наступні кроки оборонної підтримки України. Про це міністерство оборони Британії повідомило у твіттері.
"Зустрівся зі своїм словацьким колегою Ярославом Надем у Братиславі, аби обговорити наступні кроки оборонної підтримки та ширші проблеми безпеки в регіоні", – йдеться в повідомленні.
Defence Secretary @BWallaceMP met with his Slovakian counterpart @JaroNad in Bratislava today to discuss the next steps of defensive support for Ukraine & wider security concerns in the region— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2022
🇬🇧 🇸🇰 pic.twitter.com/4TsuinxcWS
Учора Надь повідомив, що Словаччина відкрита до переговорів щодо передачі Україні своїх 11 винищувачів МіГ-29. Однак країна очікує, що їй замість них нададуть або інші винищувачі, або компенсують вартість МіГ коштами.