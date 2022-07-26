Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Великобританії зустрівся зі словацьким колегою для обговорення допомоги Україні

Воллес прибув з візитом до Братислави. 

Міністр оборони Великобританії зустрівся зі словацьким колегою для обговорення допомоги Україні
Бен Воллес і Ярослав Надь
Фото: твіттер міністерства оборони Великої Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 25 липня провів зустріч із колегою зі Словаччини Ярославом Надем.

Сторони обговорили наступні кроки оборонної підтримки України. Про це міністерство оборони Британії повідомило у твіттері.

"Зустрівся зі своїм словацьким колегою Ярославом Надем у Братиславі, аби обговорити наступні кроки оборонної підтримки та ширші проблеми безпеки в регіоні", – йдеться в повідомленні.

Учора Надь повідомив, що Словаччина відкрита до переговорів щодо передачі Україні своїх 11 винищувачів МіГ-29. Однак країна очікує, що їй замість них нададуть або інші винищувачі, або компенсують вартість МіГ коштами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також