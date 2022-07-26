США добиватимуться, аби Росія виконувала “зернову угоду”, – Держдеп

США очікують, що “зернова угода” діятиме попри те, що Росія вкотре продемонструвала, що її обіцянкам не можна вірити, вдаривши по одеському порту.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

“Зухвалий напад Росії на портове місто Одеса лише через 24 години після підписання цієї угоди, безумовно, підриває довіру до зобов’язань росії перед іншими сторонами цієї угоди – ООН, Туреччиною й Україною”, – сказав Прайс.

Речник Державного департаменту зазначив, що це підриває довіру до ширших гуманітарних зобов’язань РФ, які вона взяла на себе.

Прайс зауважив, що Москва таким чином продовжує навмисно перешкоджає доставці вкрай необхідного продовольства до багатьох найбідніших країн світу.

“Попри ці (ракетні – ред.) удари, ми розуміємо, що сторони продовжують підготовку до розблокування чорноморських портів України для експорту продовольства та добрив”, – зазначив представник Держдепу.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати “надалі очікують, що Чорноморська угода буде імплементована”.

Прайс підкреслив, що Вашингтон працюватиме з партнерами у всьому світі, “щоби добитися від Москви відповідального виконання досягнутої угоди”.

Нагадаємо, Україна підписала з Туреччиною і Гутеррешем угоду щодо розблокування експорту зерна.

Наразі три морські порти Одещини готують до експорту зерна. Для заходу та виходу суден формуватимуть караван.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив 25 липня, що відкриття експортних коридорів у Чорному морі відбудеться до кінця тижня.