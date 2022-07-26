РФ знову заявляє про скорочення постачання газу через “Північний потік-1”

"Газпром" це пояснює зупинкою турбіни для ремонту.

Російська державна енергетична компанія “Газпром” заявила про скорочення з середи постачання газу через “Північний потік-1”, пояснюючи це зупинкою ще однієї турбіни для ремонту.

Про це пише CNN.

Це сталося через кілька днів після того, як “Газпром” відновив постачання газу трубопроводом – життєво важливою артерією, що з’єднує величезні запаси газу Росії з Європою через Німеччину.

“Трубопровід був закритий на 10 днів для проведення планового технічного обслуговування, і багато хто побоювався, що Росія не відновить постачання після завершення робіт”, – зазначає видання.

Компанія заявила, що через завершення встановленого терміну до капітального ремонту “Газпром” зупиняє ще одну газову турбіну виробництва “Siemens”.

Відтак добова пропускна здатність трубопроводу з 04:00 27 липня становитиме до 33 млн кубометрів. Голова газового регулятора Німеччини Клаус Мюллер підтвердив цей крок.

“Згідно з нашою інформацією, немає технічних причин для скорочення постачання газу по “Північному потоку-1”, – наполягає міністерство економіки Німеччини.

Скорочення обсягів газу через “Північний потік-1” вплине на транспортування газу до Німеччини, Франції, Австрії та Чехії. Газопровід постачає 55 мільярдів кубометрів газу щорічно – це майже 40% від загального імпорту газу з Росії.

Як пише Reuters, постачання газу через “Північний потік-1” до Німеччини впаде майже до 20% потужності. Обсяг постачання зменшиться зменшиться удвічі.

Європейський Союз неодноразово звинувачував Росію у вдаванні до енергетичного шантажу, тоді як Кремль пояснює ситуацію “проблемами з обслуговуванням та ефектом західних санкцій”.

Європолітики заявляють, що Росія може перекрити постачання газу цієї зими, що приведе Німеччину до рецесіїі та різко збільшить ціни для споживачів.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg написало, що Єврокомісія не розраховує на те, що РФ відновить роботу ключового газопроводу “Північний потік”.

Європейський Союз розробив план скорочення використання газу через побоювання, що Росія може припинити його постачання взимку. Країнам-членам Союзу пропонується добровільно скоротити споживання на 15% з серпня по березень.

Скорочення постачання газу з Росії уже торкнулося 12 держав – членів Євросоюзу.