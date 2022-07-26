ЄС вважає політично вмотивованим скорочення Росією потоків газу через "Північний потік"

Для цього рішення Газпром не має технічної підстави.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон назвала заяву Газпрому про подальше скорочення постачань газу до Європи політично вмотивованою і не обґрунтованою технічними підставами.

Про це пише УП з посиланням на заяву Сімсон, зроблену на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.

"Ми знаємо, що технічних причин для цього немає. Це політично вмотивований крок, і ми маємо бути до цього готові. І саме тому попереджувальне зниження нашого попиту на газ є мудрою стратегією", – сказала Сімсон.

Очікується, що сьогодні міністри енергетики домовляться про надзвичайні заходи щодо скорочення країнами ЄС попиту на газ.

Нагадаємо, вчора Газпром заявив про скорочення з середи постачань газу через "Північний потік-1", пояснивши це нібито необхідністю ремонту турбіни. Це сталося через кілька днів після відновлення постачання газу трубопроводом. Минулого місяця РФ уже аргументувала скорочення потоку природного газу по "Північному потоку-1" затримкою з поверненням турбінного обладнання з Канади.

На тлі попереднього газового шантажу в ЄС 20 липня презентували план скорочення використання газу через побоювання, що Росія може припинити його постачання взимку. Країнам-членам Союзу пропонується добровільно скоротити споживання на 15% з серпня по березень. План має бути узгоджений країнами.