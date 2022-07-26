Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Свобода народам – безпека Україні. Чому нам варто підтримувати національні рухи в РФ?
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
ГоловнаСвіт

ЄС вважає політично вмотивованим скорочення Росією потоків газу через "Північний потік"

Для цього рішення Газпром не має технічної підстави. 

ЄС вважає політично вмотивованим скорочення Росією потоків газу через "Північний потік"
Кадрі Сімсон
Фото: pastimes.ru

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон назвала заяву Газпрому про подальше скорочення постачань газу до Європи політично вмотивованою і не обґрунтованою технічними підставами.

Про це пише УП з посиланням на заяву Сімсон, зроблену на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС. 

"Ми знаємо, що технічних причин для цього немає. Це політично вмотивований крок, і ми маємо бути до цього готові. І саме тому попереджувальне зниження нашого попиту на газ є мудрою стратегією", – сказала Сімсон.

Очікується, що сьогодні міністри енергетики домовляться про надзвичайні заходи щодо скорочення країнами ЄС попиту на газ. 

Нагадаємо, вчора Газпром заявив про скорочення з середи постачань газу через "Північний потік-1", пояснивши це нібито необхідністю ремонту турбіни. Це сталося через кілька днів після відновлення постачання газу трубопроводом. Минулого місяця РФ уже аргументувала скорочення потоку природного газу по "Північному потоку-1" затримкою з поверненням турбінного обладнання з Канади.

На тлі попереднього газового шантажу в ЄС 20 липня презентували план скорочення використання газу через побоювання, що Росія може припинити його постачання взимку. Країнам-членам Союзу пропонується добровільно скоротити споживання на 15% з серпня по березень. План має бути узгоджений країнами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також