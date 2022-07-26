ЦАР дозволила рубати свої ліси повʼязаним з ПВК "Вагнер" компаніям. Деревина може потрапити і до ЄС, – Spiegel

Простежити, звідки саме дерева їдуть до Європи і хто їх зрубав, дуже складно.

Росія поширює свій вплив на Африку через найманців так званої групи Вагнера, які надають послуги військової охорони в обмін на видобування корисних копалин чи сировини.

Про це йдеться у матеріалі Der Spiegel, присвяченому посиленню присутності Росії в Африці. Дослідження підготовано спільно з мережею European Investigative Collaborations (EIC) й неурядової організації OpenFacto (AllEyesOnWagner).

Воно показує, що найманці, окрім участі у видобутку сировини з родовищ, які вони "охороняють", тепер сконцентрувались і на деревині. У 2021 компанія Bois Rouge ("Червоне дерево"), близька до угруповання Вагнера, отримала вигідний дозвіл на вирубку лісів у ЦАР.

У Центральноафриканській республіці закуповують деревину декілька європейських країн. При цьому російський олігарх Євгеній Пригожин, який вважається фінансистом групи, і Дмитро Уткін, військовим прізвиськом якого і названа ПВК, перебувають під європейськими санкціями.

Буа Руж у лютому 2021 року виграла державний тендер і отримала дозвіл на вирубку тропічних лісів на південному заході ЦАР. Площа складає 186 600 га, і на ній мешкають горили, леопарди і слони.

Буа Руж позиціонує себе як центральноафриканська компанія, яка офіційно управляється місцевим громадянином. Однак джерело з галузі стверджує, що компанію заснували росіяни.

У жовтні 2019, через сім місяців після заснування, компанія брала участь у конференції лісової промисловості в Шанхаї. У документах конференції організатор описав її як російську, а представляв її не офіційний центральноафриканський директор, а ймовірний російський менеджер з продажів. А ще – одна з адрес електронної пошти фірми належить провайдеру з РФ. Також ця компанія має багато угод саме з російськими постачальниками устаткування.

Перші звʼязки між Вагнером і Буа Руж датуються початком 2021 року, коли центральноафриканська армія за підтримки найманців з ПВК відбила місто Боду в провінції Лобайя. Через 15 днів після цього Буа Руж отримала концесію саме на цей регіон.

Фірма користується великим привілеями: їй можна рубати деревину на всій площі лісу, хоча іншим зазвичай без угоди про остаточне використання можна працювати тільки на одній восьмій від території. Також їй можна рубати дерева на одній ділянці протягом трьох років, іншим – щороку на новому місці. Має фірма і податкові та митні поблажки.

"Буа Руж почала свою роботу в липні 2021 року без подання так званого плану управління лісами, який вимагається законодавством країни. Серед іншого реєструються захворювання дерев, запас деревини і відповідні типи дерев. Ця інформація необхідна для того, аби визначити, скільки деревини можна зрубати, щоб забезпечити управління лісами. Буа Руж не надала оцінку впливу на довкілля, яка є обовʼязковою", – додали журналісти.

Співрозмовник розслідувачів також стверджує, що фірма надає жахливі умови праці своїм співробітникам.

Точно визначити країни, які використовують деревину саме з ЦАР і саме зрубану через цю компанію, складно.

"Надто легко сфальсифікувати походження, експортери можуть запросто приховати ланцюги постачань чи вивезти деревину за кордон через підставні компанії", – зазначили журналісти.

Вони наголосили, що "ця гнила система тепер могла дозволити російським найманцям з групи Вагнера зайнятися новим прибутковим бізнесом".

Журналісти додали, що Буа Руж – лише один з елементів російської присутності в регіоні. Повʼязана з Пригожиним компанія Lobaye Invest отримала також концесію на видобування корисних копалин від уряду Центральної Африканської Республіки.

Ще кілька років тому в столиці ЦАР Бангі зʼявилися плакати про співробітництво між Республікою і Росією. Там відкрили також культурний центр з безкоштовними мовними курсами, а російська горілка Wa Na Wa, яка обіцяє споживачам "сибірське здоровʼя" і "секрети російської сили", стала трендовим напоєм. Тепер же Lobaye Invest зняла і запустила короткометражний мультик про російського ведмедя, який приходить на порятунок африканського слона в боротьбі з гієнами, які уособлюють Захід.

Так звана група Вагнера займає центральне місце в зусиллях Росії щодо укріплення позицій в Африці. На континенті найманці діють також в Лівії, Малі та Судані.

Група була заснована в середині 2010-х років Дмитром Уткіним з військовим прізвиськом "Вагнер". Виявити групу Вагнера важко, оскільки вона не є зареєстрованою компанією. Це обʼєднання охоронних фірм, свого роду приватні міліція. Фінансистом групи вважається олігарх Пригожин, який раніше організовував харчування для заходів у Кремлі, за що й отримав прізвисько кухаря Путіна.

"Скрізь, де зʼявляється група Вагнера, зростає число повідомлень про воєнні злочини, в Центральноафриканській республіці ООН звинувачує їх у самовільних арештах, катуваннях і масових стратах. Також повідомляється, що найманці повʼязані з правими екстремістськими угрупованнями "Русич" і "Рух Російська імперія". Вся група "Вагнера", а також Пригожин та Уткін зараз у санкційному списку Євросоюзу", – повідомили журналісти.

Нагадаємо, що найманці з ПВК "Вагнер", яке тепер називається "Ліга", задіяні і у війні Росії проти України. Вагнерівці зазнають величезних втрат. Наприклад, в липні воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували одну з груп ПВК “Вагнер” ("Ліга").

Багато вагнерівців загинули і в Попасній та Лисичанську – це підтверджено даними британської розвідки.