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Країни ЄС погодилися скоротити споживання газу, проти лише Угорщина

Втім, для ухвалення рішення достатньо кваліфікованої більшості.

Країни ЄС погодилися скоротити споживання газу, проти лише Угорщина
Фото: gazprom-neft.ru

Міністри енергетики країн Євросоюзу досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими.

Про це повідомило чеське головування в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

"Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими" - йдеться в повідомленні головування у Twitter.

Міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес зазначив, що єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Втім, для ухвалення рішення достатньо кваліфікованої більшості.

"ЄС об’єднався – домовилися про скоординоване регулювання попиту на 15% лише за 1 тиждень! Зменшення споживання нашого газу на 45 млрд кубометрів - найкращий крок, щоб відреагувати на газовий шантаж Путіна - тільки Угорщина проголосувала проти" - заявив міністр.

"Нові правила є безпрецедентним кроком європейської солідарності", - сказав заступник міністра економіки Німеччини Свен Гігольд.

"Країни-члени, які не імпортують російський газ, демонструють підтримку та зобов’язалися скоротити споживання. Такого ще ніколи не було" - сказав він.

Нагадаємо, ЄС має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива.

Також Євросоюз вважає політично вмотивованим скорочення Росією постачання газу через "Північний потік". Крім того, ЄС готує рекомендації країнам-членам на випадок раптового припинення постачання газу з РФ.

Раніше сьогодні також повідомлялося, що країни ЄС узгодили скорочення споживання газу, але для багатьох країн будуть винятки.

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