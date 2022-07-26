Країни ЄС погодилися скоротити споживання газу, проти лише Угорщина

Втім, для ухвалення рішення достатньо кваліфікованої більшості.

Міністри енергетики країн Євросоюзу досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими.

Про це повідомило чеське головування в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

"Це не була місія нездійсненна! Міністри досягли політичної домовленості щодо скорочення попиту на газ напередодні майбутньої зими" - йдеться в повідомленні головування у Twitter.

🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 26, 2022

Міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес зазначив, що єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Втім, для ухвалення рішення достатньо кваліфікованої більшості.

"ЄС об’єднався – домовилися про скоординоване регулювання попиту на 15% лише за 1 тиждень! Зменшення споживання нашого газу на 45 млрд кубометрів - найкращий крок, щоб відреагувати на газовий шантаж Путіна - тільки Угорщина проголосувала проти" - заявив міністр.

"Нові правила є безпрецедентним кроком європейської солідарності", - сказав заступник міністра економіки Німеччини Свен Гігольд.

"Країни-члени, які не імпортують російський газ, демонструють підтримку та зобов’язалися скоротити споживання. Такого ще ніколи не було" - сказав він.

Нагадаємо, ЄС має намір запропонувати країнам-членам добровільно скоротити споживання природного газу на 15% з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива.

Також Євросоюз вважає політично вмотивованим скорочення Росією постачання газу через "Північний потік". Крім того, ЄС готує рекомендації країнам-членам на випадок раптового припинення постачання газу з РФ.

Раніше сьогодні також повідомлялося, що країни ЄС узгодили скорочення споживання газу, але для багатьох країн будуть винятки.