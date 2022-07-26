Євросоюз працює над забезпеченням дієздатності всієї енергетичної системи України, включаючи її електричну та газову складові. Тому вже до кінця року ЄС має намір збільшити обсяги реверсного постачання газу в Україну.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Ми в постійному контакті з енергетичною платформою ЄС, а також з двома енергетичними групами (із закупівлі газу – ред.). Україна, разом з Молдовою та Грузією, будуть здатними скористатися перевагами спільних закупівель газу, LNG та водню. Разом із країнами, що межують з Україною, ми збільшимо обсяги реверсних поставок (газу) між ЄС і Україною до кінця поточного року, і ми готові сприяти продовженню цих мереж”, - повідомила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Вона нагадала, що Україна має найбільші газові сховища у Європі і скористатися ними для забезпечення безпеки постачання газу є в спільних інтересах. Вже невдовзі нові правила ЄС щодо газових сховищ будуть інтегровані в документи Енергетичного співтовариства.

Крім того, члени Енергетичного співтовариства допомагають Україні у відновленні або ремонті пошкодженого енергетичного обладнання. Нові агрегати для цього закуповуються за кошти Фонду енергетичної підтримки України..

Нагадаємо, Кабмін ухвалив звернення до Сполучених Штатів Америки з проханням надати Україні так званий "газовий ленд-ліз".