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Ердоган планує зустрітися з Путіним у Сочі 5 серпня, - ЗМІ

Президенти обговорять війну Росії проти України, а також дадуть остаточну оцінку договору про експорт українського зерна.

Ердоган планує зустрітися з Путіним у Сочі 5 серпня, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Сочі 5 серпня. Там він планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє TRT.

Очікується, що Ердоган і Путін обговорять війну Росії проти України. Також, за даними видання, президенти дадуть остаточну оцінку договору про експорт українського зерна.

Раніше президенти Туреччини та РФ зустрічалися 19 липня під час тристороннього саміту в Тегерані.

Нагадаємо, Ердоган разом з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем докладали зусиль задля укладання угоди з Україною і країною-агресоркою щодо відновлення заблокованого Росією експорту зерна. 

У пʼятницю, 22 липня, в Стамбулі Україна в особі міністра інфраструктури Олександра Кубракова підписала договір з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром і Антоніу Гутеррешем стосовно розблокування експорту з трьох портів – Чорноморського, Одеського та Південного.

РФ уклала з Туреччиною і Гутеррешем дзеркальну угоду. Від Росії підпис ставив міністр оборони Сергій Шойгу. Однак, вже наступного ранку росіяни атакували крилатими ракетами морський порт в Одесі.

Коментуючи атаку Росії на Одещину, Ердоган зазначив, що "провал угоди зіграє проти всіх нас".

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