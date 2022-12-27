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У Херсоні російські війська обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури

На щастя, людських жертв вдалося уникнути.

У Херсоні російські війська обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури
Фото: скріншот відео

Сьогодні вдень, 27 грудня, у Херсоні російські війська обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

“Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, але у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок”, - написав Янушевич. 

За його даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 грудня, російські військові 40 разів обстріляли територію Херсонської області та 11 разів атакували Херсон. Є поранені.

Як повідомлялось, станом на ранок 27 грудня у Херсоні повністю відновлене газопостачання. Тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури.

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