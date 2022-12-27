​Вибухи на аеродромах Росії можуть ускладнити її удари по енергосистемі України, - NYT

Ці атаки змусили Росію перемістити літаки далі на схід.

Україна завдає більш рішучих ударів по цілях у глибині російської території. За оцінками Києва, збройні сили РФ ведуть бойові дії на межі своїх звичайних можливостей.

Про це повідомляє УНІАН із посиланям на The New York Times.

Поки українські удари по аеродромах в серці Росії, нібито не завдали значної шкоди, зазначає видання. Але ці атаки змусили Росію перемістити літаки далі на схід, що потенційно ускладнило терористичну кампанію з завдавання ударів крилатими ракетами по енергосистемі України.

NYT зауважує, що Росія запускає крилаті ракети з бомбардувальників, які злітають із постраждалих аеродромів. Більш того, вибухи на російських аеродромах потенційно можуть знищити ракети на землі до того, як вони зможуть бути розгорнуті.

Враховуючи широко поширену в Києві серед чиновників і цивільних думку про те, що Росія не може зробити Україні більше, ніж вона вже робить, якщо не брати до уваги ядерної інтенсифікації, привабливість знищення ракетного потенціалу РФ на її ж території переважує будь-які ескалаційні побоювання.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що українські військові без коливань завдають ударів по аеродромах, паливних сховищах і складах з боєприпасами, які є законними військовими цілями.

Завдавання ударів по об'єктах у Криму і транскордонні артилерійські дуелі стали звичайною справою, оскільки війна наблизилася до Росії і тимчасово окупованого півострова. "Ніякої реакції. Чому? Тому що у росіян просто немає для цього можливостей", - зазначає Грабський.

NYT зазначає, що дальні удари України збіглися зі скороченням у Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет.

Нагадаємо, 26 грудня на російському військовому аеродромі Енгельс знову пролунав вибух.

Місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі знаходиться містечко-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.